Кононов: «Установки играть вторым номером у „Ахмата“ не было»

Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов прокомментировал поражение от «Спартака» (1:2).

«Установки играть вторым номером не было. Мы неудачно отыграли первый тайм. Во втором играли лучше, но, к сожалению, не получилось додавить соперника. Мы создали моменты, которые могли привести к голу, но не получилось. Второй тайм хороший, мы им удовлетворены.

Вы видели, что эмоций сегодня после забитого гола почти не было. Так получается, что мы ошибаемся в неподходящих моментах. Трудно сказать, почему сразу после ответного гола пропускаем ещё. Надеюсь, это пройдёт. Я не просил ребят не отмечать бурно ответный гол. Они сами понимают, что надо играть до конца», — сказал Кононов.

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