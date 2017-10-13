Мостовой: «Еще пара побед, и „Спартак“ вернется в чемпионскую гонку»

Бывший хавбек «Спартака» Александр Мостовой после победы «красно-белых» над «Ахматом» отметил, что московский коллектив все ближе к возвращению в чемпионскую гонку:

«Спартак» порадовал, результат хороший. По игре тоже всё отлично. Ничего страшного раньше и не происходило. Вернулись лидеры в лице Промеса и Глушакова, поймали вдохновение. Конечно, в концовке «Ахмат» поддавил, мог забить. Но у них давно болезнь — пропускать сразу после того, как забивают.

В общем, для «Спартака» всё хорошо. Лидеры вернулись и сыграли здорово. Ещё пара побед, и можно будет говорить, что «красно-белые» вернулись в чемпионскую гонку. Ведь «Зенит» тоже будет ещё терять очки».

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