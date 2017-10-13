Глушаков: «Для „Спартака“ было важно продолжить менять черную полосу на белую»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился впечатлениями от победы «красно-белых» над «Ахматом» в 13-м туре РФПЛ:

«Эмоции после матча с „Ахматом“ только положительные. Очень рад, что наконец вернулся на поле, болеть - всегда плохо. Когда не можешь выходить на поле, еще сильнее переживаешь за ребят, так как не можешь им помочь. Хорошо, что в таком сложном матче у нас получилось показать характер и выиграть, такие эмоции всегда нужны команде.

В матче против „Ахмата“ для нас было важно продолжить менять черную полосу в чемпионате России на белую. Мы стремимся к тому, чтобы играть и ощущать себя на поле, как в прошлом сезоне. Согласен, что матч в Грозном напомнил некоторые игры минувшего сезона. У нас не все прям так безоблачно, есть ошибки, мы понимаем их, работаем над их исправлением.

Я бы не сказал, что в начале сезона кто-то играл без желания. Желание было всегда, просто вместе с ним было невезение, которое еще больше разозлило команду. Сейчас у нас плотный график, каждая победа и положительные эмоции очень важны перед следующими играми».

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