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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 8 тур
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17:00 сегодня Тоттенхэм -:- Борнмут
17:00 сегодня Кристал Пэлас -:- Челси
17:00 сегодня Манчестер Сити -:- Сток Сити
19:30 сегодня Уотфорд -:- Арсенал
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17:00 сегодня Норвич Сити -:- Халл Сити
Германия. Бундеслига 2017/2018, 8 тур
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19:30 сегодня Боруссия Д -:- РБ Лейпциг
Испания. Примера 2017/2018, 8 тур
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21:45 сегодня Атлетико М -:- Барселона
Италия. Серия А 2017/2018, 8 тур
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14:00 сегодня Динамо М -:- СКА-Хабаровск
16:30 сегодня Урал -:- Анжи
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14:00 сегодня Олимпиец -:- Кубань
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Зидан: «С Карвахалем рисковать нельзя. С сердцем не шутят»

сегодня, 00:00

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль вылечился от инфекции в перикарде, однако наставник «сливочных» Зинедин Зидан предлагает набраться терпения и не спешит выпускать футболиста на поле:

«Вы же знаете, какая проблема у Дани. С сердцем не шутят. Нам нельзя рисковать. Давайте наберемся терпения, учитывая то, что с ним произошло. Он поправляется, а люди, работающие над его восстановлением, проделали прекрасную работу.

Мы хотим, чтобы Дани был готов на 100 %, а на это потребуется неделя или две. Подождем и увидим. Он ведь тоже хочет побыстрее вернуться, но его здоровье сейчас — важнее всего».

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Tysоn
сегодня в 00:38
    barcelona and cruyff
    сегодня в 00:36
    Не нужно рисковать.Пока есть кому сыграть вместо него. К весне-самому ответственному времени уже будет готов.
    киэнджин
    сегодня в 00:03
    С гормонами тоже, но мы же не Реал...))
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