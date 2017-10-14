Зидан: «С Карвахалем рисковать нельзя. С сердцем не шутят»

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль вылечился от инфекции в перикарде, однако наставник «сливочных» Зинедин Зидан предлагает набраться терпения и не спешит выпускать футболиста на поле:

«Вы же знаете, какая проблема у Дани. С сердцем не шутят. Нам нельзя рисковать. Давайте наберемся терпения, учитывая то, что с ним произошло. Он поправляется, а люди, работающие над его восстановлением, проделали прекрасную работу.

Мы хотим, чтобы Дани был готов на 100 %, а на это потребуется неделя или две. Подождем и увидим. Он ведь тоже хочет побыстрее вернуться, но его здоровье сейчас — важнее всего».

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