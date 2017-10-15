Эллардайс не заинтересован в работе со сборной Шотландии

Известный специалист Сэм Эллардайс признался, что он не хочет возглавлять сборную Шотландии, вместо этого он порекомендовал на этот пост рулевого «Селтика» Дэвида Мойеса. Эллардайс, напомним, в мае объявил о завершении тренерской карьеры. Последним его местом работы стал «Кристал Пэлас».

«Мои родители и сестра родились в Шотландии, мои корни из этой страны, в этом нет никаких сомнений. Но работать со сборной я сейчас не хочу, потому что мне нравится наслаждаться жизнью вне футбольной деятельности. Это очень заманчиво, но нет. Мой выбор на эту должность - Дэвид Мойес».

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