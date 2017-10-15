Розетти: «Система видеоповторов в Серии А не будет отменена»

Рефери итальянского чемпионата Роберто Розетти утверждает, что отмены системы видеоповторов не будет.



«Никакой отмены видеоповторов не будет. Мы все прекрасно осведомлены о существующих проблемах и знаем, что были допущены некоторые ошибки. С другой стороны, видеоповторы используются всего 2 месяца и потребуется некоторое время, чтобы скорректировать работу этой системы».



Ранее легендарный вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон крайне негативно высказался по поводу внедрения системы видеоповторов.

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