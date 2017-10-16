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Зидан: «Объяснить прогресс Иско легко»

сегодня, 16:17
РеалРеал-:-ТоттенхэмТоттенхэмЗавтра в 21:45 Не начался

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» похвалил своего полузащитника Иско, который недавно был номинирован на «Золотой мяч»:

«Объяснить прогресс Иско легко, это происходит естественным образом. Он знает, что является важным игроком для клуба, он играет хорошо, когда ему выпадет такой шанс, он прибавляет с каждым днем.

Также его достоинством является универсализм. Однако ему лучше играть ближе к нападающим. В любом случае, самое важное - его прогресс. Мне очень нравится, как он играет: он креативен и не жалеет сил. Мне нравятся игроки, которые упорно работают, так как они всегда добиваются успеха».

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Конор МакГрегоp ответил RUSTY8
сегодня в 17:11
Ты скинул рацион питания мессю)))
RUSTY8
сегодня в 16:36
cevin cigan
сегодня в 16:25
Если ещё перестанет поперёк поля бегать,(и вовремя с мячом расставаться),ему цены не будет!!!
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