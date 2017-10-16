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Гурман: «Аршавин ещё может принести пользу и „Кайрату“, и всему казахстанскому футболу»

сегодня, 14:46

Ветеран казахстанского футбола Михаил Гурман считает, что руководству «Кайрата» стоит предложить российскому полузащитнику Андрею Аршавину новый контракт. Нынешнее трудовое соглашение между сторонами рассчитано до конца нынешнего сезона.

«Думаю, Андрей еще может принести пользу как алматинскому клубу, так и всему казахстанскому футболу. Конечно, у него не все проходит в игре так, как футболист задумывает, но та мысль его действий на поле, которую он привносит в игру коллектива, только украшает наш футбол. К тому же имя этого игрока притягивает на трибуны большое количество казахстанских любителей футбола. Я видел, сколько желающих перед финальным матчем в Актобе приходило к гостинице, где остановился „Кайрат“, чтобы сфотографироваться с Андреем и взять у него автограф, — среди них, кстати, было много мальчишек. Поэтому, думаю, было бы целесообразно, если бы Аршавин играл в Казахстане и в следующем году».

На днях Аршавин помог «Кайрату» завоевать Кубок Казахстана.

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Все комментарии
Президент Барселоны
сегодня в 15:18
Если свалит по-быстрому?
Serge Boykov
сегодня в 15:13
А он разве туда играть поехал?!я думал так...на перекур,говорят там табак особенный )))
ermak6448
сегодня в 15:09
Я тоже надеюсь, что помощь будет, раз в России не востребован Андрей Аршавин...
Остапчук 67
сегодня в 15:01
У самого Аршавина неплохо было бы спросить.
жменя семечек
сегодня в 14:58
не плохо было бы с казахстаном в один чемп. объединится
Дмитрий Аександров
сегодня в 14:57
Аршавину футбол уже надоел, пора ему должность подыскивать.
FILL3286
сегодня в 14:55
Может он еще и бакланам в скором поможет????????
Гус Пойет
сегодня в 14:50
Только особо изощрённые гурманы могут что-то ещё находить в румяном тюлене
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