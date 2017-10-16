Де Врей: «Веду переговоры с „Лацио“ о продлении контракта»

Защитник «Лацио» Стефан де Врей поведал о том, что ведет переговоры с боссами римского клуба о новом контракте:

«Помимо того, что мы хорошо играем как команда, игроки „Лацио“ еще и дружат между собой.

Я очень счастлив быть здесь. Сейчас я веду переговоры с клубом о продлении контракта. Надеюсь, что мы достигнем соглашения».

Напомним, в услугах де Врея также заинтересован «Ювентус».

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