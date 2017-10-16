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Де Врей: «Веду переговоры с „Лацио“ о продлении контракта»

сегодня, 14:34

Защитник «Лацио» Стефан де Врей поведал о том, что ведет переговоры с боссами римского клуба о новом контракте:

«Помимо того, что мы хорошо играем как команда, игроки „Лацио“ еще и дружат между собой.

Я очень счастлив быть здесь. Сейчас я веду переговоры с клубом о продлении контракта. Надеюсь, что мы достигнем соглашения».

Напомним, в услугах де Врея также заинтересован «Ювентус».

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Все комментарии
Lazio-Kiev ответил Mоnоlo
сегодня в 15:31
Mоnоlo:
Если бы не травмы давно бы был игроком основы в ТОП клубе АПЛ. А так приходится играть в лиге уровня Чемпионата Казахстана и то только лишь по праздникам. Жаль.
Ничего не перепутала?) Во-первых, он далеко не хрустальный, а во-вторых, лига под названием АПЛ, которая за последние пять лет один раз доплелась до 1/2 финала Лиги чемпионов называется ТОП ?! 😂😂😂
Lazio-Kiev
сегодня в 15:26
Правильное решение. От добра добра не ищут.
матос ответил Mоnоlo
сегодня в 14:51
Mоnоlo:
Если бы не травмы давно бы был игроком основы в ТОП клубе АПЛ. А так приходится играть в лиге уровня Чемпионата Казахстана и то только лишь по праздникам. Жаль.
    Mоnоlo
    сегодня в 14:46
    Если бы не травмы давно бы был игроком основы в ТОП клубе АПЛ. А так приходится играть в лиге уровня Чемпионата Казахстана и то только лишь по праздникам. Жаль.
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