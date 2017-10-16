Вальдано: «Асенсио напоминает мне Месси образца сборной Аргентины»

Бывший генеральный директор «Реала» Хорхе Вальдано отмечает, что полузащитник «сливочных» Марко Асенсио, несмотря на явный талант, порой растворяется на поле:

«Марко Асенсио может хорошо сыграть на любой позиции, но он напоминает мне Месси, когда тот выступает за сборную Аргентины. Как только он получает мяч, сразу что-то происходит, но он может подолгу выпадать из игры, так как его партнерам по команде не удается доставить ему мяч».

Напомним, что недавно Асенсио продлил контракт с «Реалом» до 2023 года.

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