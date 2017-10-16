Каррера: «Тягаться с „Зенитом“ на трансферном рынке тяжело любому российскому клубу»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера признает, что в России никто не может составить конкуренцию «Зениту» в финансовом плане:

«Я знаю, что существует правило финансового фэйр-плей, но „Зенит“ все равно умудрился подписать целую команду. Возможно, все нормально, ведь в прошлом они продавали некоторых своих футболистов за большие деньги. В любом случае, я не слежу за этим пристально, все равно тягаться с ними на трансферном рынке тяжело любому российскому клубу.

Нам же нужно стараться выжать максимум из того, что у нас есть».

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