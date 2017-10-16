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Каррера: «Тягаться с „Зенитом“ на трансферном рынке тяжело любому российскому клубу»

сегодня, 13:43

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера признает, что в России никто не может составить конкуренцию «Зениту» в финансовом плане: 

«Я знаю, что существует правило финансового фэйр-плей, но „Зенит“ все равно умудрился подписать целую команду. Возможно, все нормально, ведь в прошлом они продавали некоторых своих футболистов за большие деньги. В любом случае, я не слежу за этим пристально, все равно тягаться с ними на трансферном рынке тяжело любому российскому клубу.

Нам же нужно стараться выжать максимум из того, что у нас есть».

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Все комментарии
Overbeer
сегодня в 14:11
с ним тягаться не надо, его надо обыгрывать)
Serge Boykov
сегодня в 14:11
Нам вообще всё равно кого вы там покупаете, мы покупаем редко но метко и за не большие деньги! Причём результат потом много лет есть! Сейчас вот 3 трансферных окна мы без покупок и ничего,нормально идём...если б ещё голы в наши ворота из аута не защитывали,вообще бы на втором месте были)
makkie ответил RussianHorse
сегодня в 14:08
RussianHorse:
Заныл физрук? У вас тоже денег куры не клюют, только вам все отказывают и не хотят идти. ЦСКА вон даже с условным Тереком тяжело бороться на трансферном рынке, но никто не ноет.
Никто не ноет? Вспомни слова Бабаева, что ваши весь офис цска слезами залили :)
альсато
сегодня в 14:08
Каррера, ты тренер или все же менеджер?
Смитерс
сегодня в 14:07
Не совсем понятно, зачем тягаться с шизофрениками... Ну кому это надо? Да, есть в России полоумные нелюди с мешками денег (у них даже подручные второго сорта дома этих денег хранят десятками киллограммов), да, они платят за любую фигню втридорого, а порой и вдесятедорого. И что? Надо в этом с ними соревноваться? А если они однажды решат построиться в колонну и прошагать с крыши, вы за ними что ли шагнёте? Не надо учавствовать в лазуроно-газовом безумии. Уже все футболисты мира знают, что в России заплатят сколько запросишь и без вопросов, потому и едут сюда бакланить, а не работать.
Т34
сегодня в 14:05
Своих надо воспитывать, а не покупать пачками сезонных гастарбайтеров, тогда не страшен будет и фейр-плей. Под лежачий камень вода не течет. Для чего вкладываются деньги в школы и академии? Чтобы потом молодежь, получившая футбольное образование бесследно сгинула? Не умеете сами воспитывать, пригласите специалистов по воспитанию молодежи, деньги, затраченные на них не будут потраченными напрасно, потому, что хорошо подготовленная молодежь - это золотое дно. Не надо завидовать тому же Зениту, они могут каждый сезон обновлять полностью состав, но всем этим игрокам глубоко наплевать на клуб, у них один идол, ради которого они идут в команду, это деньги и деньги. И это не только в Зените, но и во всем нашем многострадальном футболе.
MALOVAR
сегодня в 14:04
Севилью мы и воспитанниками повозим а вот с туляками надо лучших ставить
NoKerzhNoParty
сегодня в 14:02
Интересно, лукойл является второй компанией по прибыли
А денег не даёт?
Столько спонсоров у спартака, что приходится бегать одевшись в доску объявлений

А денег нет? Или все же никто не хочет заканчивать свою карьеру идя в спартак?
RussianHorse
сегодня в 14:00
Заныл физрук?
У вас тоже денег куры не клюют, только вам все отказывают и не хотят идти.
ЦСКА вон даже с условным Тереком тяжело бороться на трансферном рынке, но никто не ноет.
Остапчук 67
сегодня в 14:00
Газпром спонсор ЛЧ, поэтому проблем с ФФП у него не будет.
УЕФА с удовольствием поверит "Зениту", что он зарабатывает деньги.
Evgeny Moreman
сегодня в 13:57
На трансферном рынке тяжело,а на поле играть можно ,Туляки, вчера доказали.
ermak6448
сегодня в 13:55
просто завидует...
Вперёд Зенит !!!
Рубиновый Дракон
сегодня в 13:55
Я знаю, что существует правило финансового фэйр-плей, но „Зенит“ все равно умудрился подписать целую команду.
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Этот фокус даже Копперфильд не в силах показать.Фурсенко-вот чудотворец)))
vka1970
сегодня в 13:55
Я думаю Массимо и с таким ресурсом дел натворит. Зенитовские миллионы не шибко сильно помогут Миллеру и компани.
ziborock ответил Сергей Саныч
сегодня в 13:52
Сергей Саныч:
Кузяев не сильнее Витселя. Паредас не сильнее Халка. Кокорин-до первого стакана. Массимо,хватит ныть.Ранее в этом замечен не был. На поле надо тягаться. Своим объясни,что они чемпионы и так мандражировать во вторых таймах не к лицу.
Да не ноет он: "В любом случае, я не слежу за этим пристально" Просто Федуну пора купить двух-трех....
ziborock ответил kolpankolpan
сегодня в 13:51
kolpankolpan:
Жми из Глушака.Болтает много -силы есть.Жми чтоб от соплей до сала в сапоги стекало.
А может лучше из Дубы?)))
Рубиновый Дракон
сегодня в 13:50
С бюджетом Газпрома тяжело тягаться даже некоторым странам Европы,не то что российским футбольным клубам...
Сергей Саныч
сегодня в 13:50
Кузяев не сильнее Витселя.
Паредас не сильнее Халка.
Кокорин-до первого стакана.
Массимо,хватит ныть.Ранее в этом замечен не был.
На поле надо тягаться.
Своим объясни,что они чемпионы и так мандражировать во вторых таймах не к лицу.
ziborock
сегодня в 13:50
Это их проблемы! Накупили Аргентинцев, а Туляки им пряников насували!
kolpankolpan
сегодня в 13:50
Жми из Глушака.Болтает много -силы есть.Жми чтоб от соплей до сала в сапоги стекало.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 13:50
МАССИМО, ОСТАЛОСЬ ЧЁ С БАГАЖА АЛЕНИЧЕВА ИЛИ НЕТ ?
Chuhanesburg
сегодня в 13:46
Очухался))
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