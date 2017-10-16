Гвардиола: «В мире есть только один футболист, играющий лучше Де Брюйне»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не устает говорить, кого он считает лучшим игроком в мире - нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. При этом наставник отмечает прогресс полузащитника «горожан» Кевина Де Брюйне.

«В мире есть только один футболист, играющий лучше Де Брюйне. Кевин же должен выигрывать титулы, чтобы его имя упоминалось в таких разговорах.

Я бы хотел, чтобы все игроки, не только Де Брюйне, достигли уровня Месси, но не хочу этими словами оказывать давление на Кевина».

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