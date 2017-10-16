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Гвардиола: «В мире есть только один футболист, играющий лучше Де Брюйне»

сегодня, 16:52

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не устает говорить, кого он считает лучшим игроком в мире - нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. При этом наставник отмечает прогресс полузащитника «горожан» Кевина Де Брюйне.

«В мире есть только один футболист, играющий лучше Де Брюйне. Кевин же должен выигрывать титулы, чтобы его имя упоминалось в таких разговорах.

Я бы хотел, чтобы все игроки, не только Де Брюйне, достигли уровня Месси, но не хочу этими словами оказывать давление на Кевина».

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Все комментарии
sihafazatron ответил bexxx
сегодня в 17:10
bexxx:
Да он даже не играет на уровне ковачича о чем он вообще. Подумаешь поиграл пару матчей на высоком уровне, так то и аршавин сможет
Пару матче? Хуже ковачича? Видимо, ты дилетант в футболе
Конор МакГрегоp
сегодня в 17:10
Лысый физрук все напрашивается,чтоб мессю перешел к нему))) а Де брюйне не лучше даже Азара,не говоря о том,что есть куча игроков коуче него..
alexfor
сегодня в 17:10
барабань, циганка, барабань) аккаунтов хватит)
mc_borrow
сегодня в 17:05
и это кокорин
alexfor
сегодня в 17:04
    alexfor
    сегодня в 17:02
    а вот и вечно бомбящая, да к тому же и стучащая циганка подъехала со своим нытьем)
    bexxx
    сегодня в 17:02
    Да он даже не играет на уровне ковачича о чем он вообще. Подумаешь поиграл пару матчей на высоком уровне, так то и аршавин сможет
    Viskas el Babselona
    сегодня в 17:02
    Пепка, Хави, Пике, Стоичков, отлично работают языком))) Ты можешь уйти из Барселоны, но Барселона никогда не уйдет из тебя...
    cevin cigan ответил Марк Аврелий
    сегодня в 17:01
    Марк Аврелий:
    https://www.youtube.com/watch?v=se-99q50l10
    Так у лысого пожизненный контракт с гномом! Он его должен восхвалять везде где тренирует,хоть в омском "ГазМясе"!
    alex lebedev ответил Марк Аврелий
    сегодня в 16:59
    Марк Аврелий:
    https://www.youtube.com/watch?v=se-99q50l10
    и че? я тебе на одно такое видео десять приведу, где месси обыгрывает крутых защитников.
    Марк Аврелий
    сегодня в 16:57
    Марк Аврелий
    сегодня в 16:57
    Ой, опять началось лизоблюдство со стороны Пепа.
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