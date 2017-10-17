Наставник АПОЭЛа: «Как сдержать Обамеянга? Может, мы запрём его в раздевалке»

Главный тренер АПОЭЛа Гиоргос Донис в преддверии матча группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» отметил, что его команде будет непросто сдержать форварда «шмелей» Пьера-Эмерика Обамеянга:

«Как будем сдерживать Обамеянга? Может, мы запрём его в раздевалке! Когда против тебя играют такие талантливые парни, у них всегда будут моменты. То же самое относится к Месси, Роналду или Кейну. Мы постараемся сократить количество этих моментов и будем надеяться, что он их не реализует».

Напомним, в предыдущем туре АПОЭЛ потерпел разгромное поражение от «Тоттенхэма» (0:3). Тремя забитыми мячами отличился нападающий «шпор» Харри Кейн.

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