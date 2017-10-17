Милито: «„Интер“ снова может мечтать»

Бывший нападающий «Интера» Диего Милито доволен тем футболом, который начали показывать «нерадзурри» в этом сезоне:

«Я вижу серьезный состав, которому еще предстоит раскрыть свой настоящий потенциал. Команда значительно выросла, теперь у них есть отличный тренер и важные игроки. „Интер“ только в начале нового пути, могут возникнуть трудности, так что надо набраться терпения. Но учитывая вышесказанное, „нерадзурри“ снова получили возможность мечтать.

В распоряжении „Интера“ прекрасный нападающий, который становится все лучше с каждой игрой. Надеюсь, что Икарди сможет вписать новые страницы в историю „Интера“ и, быть может, сборной Аргентины».

В последнем матче чемпионата Италии «Интер» одержал яркую победу над «Миланом», а Мауро Икарди отметился хет-триком.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте