Петер Шмейхель: «Нойер - мой любимый вратарь»

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель признался, кого считает своим любимым вратарем.



«У меня постоянно спрашивают: „Кого я считают лучшим в мире вратарем?“. В настоящее время моим любимым голкипером является Мануэль Нойер. Это все из-за вратарского стиля, который он показывает всему миру. Он очень храбрый футболист и в молодости был таким. Именно за это я его и люблю».



Петер Шмейхель недавно заявил, что намерен начать тренерскую карьеру.

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