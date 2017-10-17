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Лига чемпионов 2017/2018, 3 тур
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21:45 сегодня Марибор -:- Ливерпуль
21:45 сегодня Манчестер Сити -:- Наполи
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21:45 сегодня Монако -:- Бешикташ
21:45 сегодня РБ Лейпциг -:- Порту
21:45 сегодня АПОЭЛ -:- Боруссия Д
21:45 сегодня Реал -:- Тоттенхэм
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Петер Шмейхель: «Нойер - мой любимый вратарь»

сегодня, 10:48

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель признался, кого считает своим любимым вратарем. 

«У меня постоянно спрашивают: „Кого я считают лучшим в мире вратарем?“. В настоящее время моим любимым голкипером является Мануэль Нойер. Это все из-за вратарского стиля, который он показывает всему миру. Он очень храбрый футболист и в молодости был таким. Именно за это я его и люблю».

Петер Шмейхель недавно заявил, что намерен начать тренерскую карьеру.

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