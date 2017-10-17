Хайнкес: «„Бавария“ предельно мотивирована на игру с „Селтиком“»

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Селтиком» в Лиге чемпионов.

«Лига чемпионов имеет особое значение для „Баварии“. Все в команде прекрасно понимают значимость предстоящей встречи. Мы предельно мотивированы и настроены на то, чтобы добиться хорошего результата. Это важный матч», - сказал Хайнкес.

Напомним, что в прошлом туре группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» крупно уступила ПСЖ (0:3).

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