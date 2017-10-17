Самые эффективные форварды Европы

Сегодня Харри Кейн сыграет против «Реала», куда может перейти будущим летом, а «Соккер.ру» пользуется статистикой, чтобы выявить самые эффективные машины по забиванию голов.

Какие ключевые параметры для определения эффективности форварда? Раз речь идет о нападающих топ-класса, регулярно посылающих мяч в чужие ворота, важно понять, сколько касаний (встреч с мячом) и ударов уходит у них на один гол. Понятно, что есть стилистические особенности и разные амплуа, большая или меньшая вовлеченность в комбинационную игру, но мы здесь определяем не лучшего игрока в целом, а самого эффективного «забиваку».

17 место. Лионель Месси («Барселона»)

Касаний на гол: 58.36*. Ударов на гол: 5.18 (19%).

Лионель Месси имеет огромное влияние на игру «Барселоны», по позиции и амплуа он не центральный нападающий, аргентинец сам создает моменты для себя и партнеров, бьет из любых позиций, часто – из-за пределов штрафной площади (почти половина ударов). Все это знаем и ценим, но по сухой эффективности Лео уступает многим. Только 19% ударов Месси завершаются взятиями ворот.

*указаны средние значения. Такое количество ударов и касаний мяча требуется форварду в среднем, чтобы поразить чужие ворота.

16 место. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»)

Касаний на гол: 57. Ударов на гол: 3.67 (27%).

Тоже не центральный нападающий, но входящего в пятерку лучших бомбардиров АПЛ Рахима стоит оценить, тем более у него статистика лучше, чем у Месси. Магия Гвардиолы?

15 место. Пауло Дибала («Ювентус»)

Касаний на гол: 50.7. Ударов на гол: 4.3 (23%).

Дибала в «Ювентусе» тоже не «гвозди забивает», он креативное звено, но не тот, на кого работает вся команда, поэтому речь о прекрасных показателях. Недавно Пауло заявил, что ему непросто найти свое место в сборной Аргентины рядом с Месси, а летом, если верить слухам, Лионель выступил против перехода соотечественника в «Барселону». Здесь не стоит искать конфликт, но трудно не заметить столкновение игровых интересов – аргентинцы действуют в схожей манере, двум большим художникам тесно в одной мастерской.

14 место. Харри Кейн («Тоттенхэм»)

Касаний на гол: 48.5. Ударов на гол: 6.3 (16%).

Форвард, которого Зинедин Зидан считает совершенным и наверняка хочет видеть в своей команде, настырен на поле и в своей игре регулярно выходит за рамки роли сугубо центрального нападающего. Подтверждением этому служит хотя бы тот факт, что треть ударов Кейна – из-за пределов штрафной площади.

13 место. Марио Балотелли («Ницца»)

Касаний на гол: 46.2. Ударов на гол: 4.6 (22%).

Балотелли продолжает забивать за «Ниццу» - учтите и силу партнеров, в другом окружении Марио мог играть еще эффективнее. Впрочем, сослагательное наклонение – любимое для Балотелли, Мино Райола не раз повторял, что будь у Марио голова и характер Златана, он мог стать лучшим в мире. И в это не так сложно поверить.

12 место. Габриэль Жезус («Манчестер Сити»)

Касаний на гол: 41.33. Ударов на гол: 3.17 (31.5%).

Почти треть ударов Жезуса оборачиваются голами, которыми молодой форвард «живет». А ведь парню всего 20 лет, его лучшие сезоны явно впереди.

11 место. Симоне Дзадза («Валенсия»)

Касаний на гол: 40.29. Ударов на гол: 3.14 (32%).

Мастер художественного разбега перед исполнением пенальти, похоже, нашел свою команду и свой чемпионат. Больше Дзадзы в Примере забил только Лионель Месси, итальянец четко реализует свои моменты.

10 место. Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед»)

Касаний на гол: 38.29. Ударов на гол: 4.57 (22%).

Ромелу хорошо зашел в «Манчестер Юнайтед», он всегда нацелен на удар, но ему есть, куда расти. К примеру, в матче с «Ливерпулем» упустил роскошный момент, пробив прямо в Миньоле – если научится хладнокровно реализовывать такие моменты, то станет практически идеальным форвардом.

9 место. Серхио Агуэро («Манчестер Сити»)

Касаний на гол: 35.83. Ударов на гол: 3.83 (26%).

«Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы блестяще играет в этом сезоне, поэтому в почетном списке и Стерлинг, и Жезус, и Агуэро. Серхио требуется меньше касаний, чем партнерам, чтобы забить гол, однако удары Габриэля и Рахима с больше вероятностью приводят к взятию ворот.

8 место. Эдин Джеко («Рома»)

Касаний на гол: 35.43. Ударов на гол: 5.6 (18%).

Джеко тоже играл в «Манчестер Сити», но сейчас забивает за «Рому». Много ударов Эдина идет в «молоко» - есть такой грешок, но босниец оставляет за собой право на промахи регулярными голами.

7 место. Альваро Мората («Челси»)

Касаний на гол: 35. Ударов на гол: 3.5 (28.5%).

Парню со скамейки «Реала» не потребовалось много времени на адаптацию в АПЛ. Альваро сильно стартовал в «Челси», его возвращение в строй после травмы – отличная новость для «синих».

6 место. Роберт Левандовски («Бавария»)

Касаний на гол: 34. Ударов на гол: 3.33 (30%).

Да мы и так не сомневались, что Левандовски входит в число лучших форвардов планеты, статистика просто устанавливает планку эффективности Роберта. И это еще на фоне буксовавшей «Баварии», поляк способен и на большее.

5 место. Чиро Иммобиле («Лацио»)

Касаний на гол: 28.73. Ударов на гол: 3.55 (28%).

Иммобиле приятно удивляет в этом сезоне: в восьми матчах Серии A за «Лацио» Чиро забил уже 11 голов. Правда, четыре гола у Иммобиле с пенальти, но это не умаляет заслуг форварда.

4 место. Пьер-Эмерик Обамеянг («Боруссия Дортмунд»)

Касаний на гол: 27.5. Ударов на гол: 3.5 (28.5%).

Лучший бомбардир прошлого розыгрыша Бундеслиги лидирует и в новом чемпионате, наколотив 10 голов в восьми турах – 1.25 гола за игру!

3 место. Эдинсон Кавани (ПСЖ)

Касаний на гол: 25.25. Ударов на гол: 3.88 (26%).

А Неймар еще не ценит своего партнера и ссорится с ним из-за права исполнять пенальти. Эдинсон – отличный наконечник, без его голов ПСЖ не добиться успехов в Лиге чемпионов.

2 место. Радамель Фалькао («Монако»)

Касаний на гол: 21.83. Ударов на гол: 2 (50%).

12 голов в восьми матчах Лиги 1, в среднем 1.5 гола за игру – Фалькао неудержим в этом сезоне! У Радамеля фантастический процент реализации моментов, половина его ударов оборачивается голами – лучший в Европе по этому показателю!

1 место. Мауро Икарди («Интер»)

Касаний на гол: 20.33. Ударов на гол: 2.56 (39%).

Удары Икарди чуть реже попадают в цель, чем у Фалькао, но по среднему количеству касаний именно Мауро – самый эффективный форвард Старого Света прямо сейчас. Партнерам по «Интеру» достаточно довести 20 раз мяч до аргентинца, чтобы отпраздновать его гол. На первое место Икарди вышел после шикарного выступления в миланском дерби, посмотрим, удастся ли ему сохранить невероятный темп штамповки голов.

Мауро Икарди. Грандиозный форвард!