Ал. Миранчук: «Нужно сделать всё, чтобы набрать три очка»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук поделился ожиданиями от матча Лиги Европы с «Шерифом».

«Мы сделали выводы после поражения в чемпионате. Собрались с командой, с тренером, обсудили игру с „Уфой“. Нужно сделать все, чтобы уехать отсюда с тремя очками.

Как меня и брата поздравили с днем рождения? Как обычно: мы собрались на базе, вместе посмотрели Лигу чемпионов, сказали много теплых слов. Думаю, что самым лучшим подарком будет победа в завтрашнем матче».

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