Капитан Сухи, родственники «Барсы» и Федерер. 10 фактов о «Базеле»

«Соккер.ру» знакомит читателей с сегодняшним оппонентом ЦСКА – швейцарским клубом «Базель» через короткие рассказы, охватывающие историю и связи между командами.

Одинаковые цвета

Хотя этого и не скажешь по расцветке станции метро ЦСКА, цвета армейцев – красно-синие. «Базель» предпочитает аналогичную цветовую гамму с момента своего появления на свет в конце XIX века. В девизе швейцарского клуба говорится: «Красный – наша любовь, синий – наша преданность, Базель – наш город». Так что сегодня в матче Лиги чемпионов две команды из разных стран будут стоять за одни цвета.

Положительный баланс против российских клубов

ЦСКА выиграл четыре из четырех встреч у швейцарских клубов в еврокубках, несколько лет назад была повержена «Лозанна», а «Янг Бойз» дважды уступил армейцам в квалификации Лиги чемпионов. У «Базеля» тоже положительная статистика по итогам противостояний с российскими клубами, пусть и не настолько безусловная, как у ЦСКА: 4 победы, 2 ничьи, 3 поражения. Против «ротблау» играли волгоградский «Ротор», московский «Спартак», «Терек» (ныне – «Ахмат») и «Зенит».

Второй номер

В составе «Базеля» вы не найдете футболиста со вторым номером на спине. Двойка изъята из обращения в честь Массимо Чеккарони. Уроженец Базеля итальянского происхождения провел всю карьеру в «Базеле», защищал цвета главной команды с 1987-го по 2002-й год, является главным гвардейцем в истории «ротблау», только в швейцарской лиге провел 398 матчей. Массимо и сейчас в системе клуба, работает с молодыми футболистами.

Самый известный болельщик

Роджер Федерер, которого называют лучшим теннисистом в истории, родился в Базеле и является ярым болельщиком одноименного клуба. Более того, в детстве перед Федерером стоял выбор – футбол или теннис, он неплохо пинал мяч на городских соревнованиях, в 12 лет его приглашали присоединиться к детской команде «Базеля», однако Роджер остановился на ракетке. Но футбол от этого не разлюбил! То самое чувство, когда болельщик «Базеля» популярнее своего любимого клуба по мировым меркам.

«Барселона» обязана «Базелю»

Основатель «Барселоны» Жоан Гампер – уроженец Швейцарии, как известно. Футбол стал его страстью еще до того, как в голову этому славному авантюристу пришла идея создать футбольный клуб в Каталонии. В конце XIX века Жоан инициировал создание «Цюриха» и «Базеля», причем за последних играл много лет и был бессменным капитаном. А спустя несколько лет Гампер оказался в Барселоне, дал судьбоносное объявление в газету и основал клуб, который стал знаменем Каталонии и которому поклоняются миллионы болельщиков по всему свету. Жоан Гампер выбрал для «Барсы» те же цвета, в которые раньше одел «Базель», а аббревиатуры названий двух клубов – FCB. Совпадение? Подумайте.

Женщина-президент

На протяжении нескольких лет во главе «Базеля» стояла женщина – Гизела Ори, и при ней клуб добился значимых успехов. О леди, которую болельщики не призывали выгнать с руководящей должности, и других «Гинерах в юбках», почитайте в свежем материале «Соккер.ру».

Сейду Думбия

Армейским болельщикам не нужно рассказывать, кто такой Сейду Думбия. Ивуарийский форвард забил 95 голов в составе армейцев (8-е место в списке бомбардиров за всю историю клуба), трижды становился чемпионом России. А в прошлом году экс-форвард ЦСКА выступал за «Базель» на правах аренды из «Ромы» и внес существенный вклад в чемпионство, благодаря которому «ротблау» сейчас выступают в Лиге чемпионов и соперничают с ЦСКА. Сейду забил 20 голов в чемпионате и стал лучшим бомбардиром всей швейцарской лиги. Думбия в свой карьере на клубном уровне завоевывал титулы только с ЦСКА и «Базелем».

Тренер – знакомый Игнашевича

Нынешний тренер «Базеля», 40-летний Рафаэль Викки, познакомился с Сергеем Игнашевичем на футбольном поле почти 15 лет назад. Сборная России проводила отборочный матч Евро-2004 против Швейцарии, и на 68-й минуте заработала право на пенальти: этот самый Викки нарушил правила в штрафной площади против Яновского. Исполнять приговор вызвался Игнашевич, и ему удалось сравнять счет с «точки», хотя к 16-й минуте сборная России уступала 0:2. Через полгода они снова встретились в Москве, где наша команда выиграла 4:1. А в 2006 году Рафаэль познакомился с другими армейскими старожилами – братьями Березуцкими и Акинфеевым. В составе «Гамбурга» швейцарец провел полный матч и уступил ЦСКА 0:1.

«Сент-Якоб Парк» - место триумфа

Сегодня армейцы принимают «Базель» на своем поле, а через две недели сыграют на выезде. У российских болельщиков домашний стадион «Базеля» должен вызывать строго положительные эмоции и приятные воспоминания. Именно на «Сент-Якоб Парк» сборная России в рамках Евро-2008 переиграла команду Нидерландов.

Капитан Марек Сухи

Нынешний капитан «Базеля» Марек Сухи очень обрадовался чемпионству «Спартака». Дело в том, что чешский защитник несколько лет провел в составе принципиального противника ЦСКА, принимал участие в московских дерби, которые далеко не всегда складывались удачно для его команды и для самого Марека. В частности, Сухи удалялся и привозил пенальти в матчах с армейцами.