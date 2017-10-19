Фернандеш: «Проблем с алкоголем у меня не было»

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш в интервью развеял слухи о его проблемах с алкоголем.

«Никаких проблем с алкоголем у меня не было. История была следующая. Одна газета опубликовала слова Айбабы о том, что я приходил на тренировки пьяным. Но не все знали о том, что было дальше.

После тренировки Айбаба подошёл ко мне вместе с клубным переводчиком и извинился. Сказал: „Я такого не говорил“. „Если вы этого не говорили, вам не за что извиняться“, — ответил я. Как я понял, это придумали журналисты. На следующий день тренер публично заявил, что таких инцидентов со мной никогда не происходило.



Знаете, я ведь тоже мог прийти к журналистам и рассказать обо всём, что творится в „Бешикташе“. Многие люди были бы очень удивлены».



Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш был признан лучшим игроком клуба в сентябре по версии болельщиков.

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