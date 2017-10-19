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Лига Европы 2017/2018, 3 тур
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22:05 сегодня Шериф -:- Локомотив М
22:05 сегодня Фастав -:- Копенгаген
22:05 сегодня Вильярреал -:- Славия П
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Симонян: «„Спартаку“ нужно избежать эйфории»

сегодня, 15:08

Первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян считает, что «Спартаку» нужно избежать чувства эйфории после победы над «Севильей». 

«Важно, чтобы в команде не было эйфории. Скоро встреча с „Амкаром“ в чемпионате России, и если вдруг „Спартак“ потерпит неудачу, то успех в матче с „Севильей“ быстро забудется. Футбол - коварная игра, в которой необходимо всегда быть серьезным и начеку».

«Матч с „Севильей“, безусловно, войдет в историю - о нем будут вспоминать и болельщики, и сами игроки. Но ее нужно отложить в памяти, впереди матчи внутреннего чемпионата». 

Ранее Никита Симонян пожелал ЦСКА выйти из группы в Лиге чемпионов.

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Все комментарии
vashinin ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 15:59
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА:
НУ ГЛЯНЬ ЕЩЁ РАЗ )))) https://www.youtube.com/watch?v=4wCJGNJwKo0
Радость ты наша, тебе что поновее посмотреть.. Ну к примеру как вы Арсеналу ( не лондонскому!) продули))
Может ты не в теме?
А у Спартака можешь на досуге глянуть матч с Севильей . Тебе понравиться, обещаю))
RDeanW ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 15:57
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА:
НУ ГЛЯНЬ ЕЩЁ РАЗ )))) https://www.youtube.com/watch?v=4wCJGNJwKo0
кто-то побеждает 5-1 в чемпионате, а потом пролетает мимо лч, а кто-то делает эти самые 5-1 в лч с 6-ой командой рейтинга уефа))
vashinin
сегодня в 15:55
нет времени кайфовать)) Вперед, Спартак!
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА ответил VLM
сегодня в 15:49
VLM:
И да, конечно не жмет.
НУ ГЛЯНЬ ЕЩЁ РАЗ ))))

VLM ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 15:46
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА:
ТЕБЕ 5-1 НЕ ЖМЁТ ?
И да, конечно не жмет.
VLM ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 15:45
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА:
ТЕБЕ 5-1 НЕ ЖМЁТ ?
Кому то ЧСВ зашкалило с детства?
VLM ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 15:44
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА:
АМКАР ЭТО НЕ КАКАЯ-ТО ГАЛИМАЯ СЕВИЛЬЯ, ДОЛЖЕН БРАТЬ ОЧКИ У МЯСНЫХ !
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА ответил VLM
    сегодня в 15:41
    VLM:
    Сегодня глянем, на что бакланы способны
    ТЕБЕ 5-1 НЕ ЖМЁТ ?
    VLM ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    сегодня в 15:41
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА:
    АМКАР ЭТО НЕ КАКАЯ-ТО ГАЛИМАЯ СЕВИЛЬЯ, ДОЛЖЕН БРАТЬ ОЧКИ У МЯСНЫХ !
    Сегодня глянем, на что бакланы способны
    AntiherQ1488 ответил массакрер
    сегодня в 15:39
    массакрер:
    не дождетесь)
    А че, Арсенал слабее?) Ему слили, сольете и норвежцам
    массакрер ответил AntiherQ1488
    сегодня в 15:38
    AntiherQ1488:
    Оставьте это нам, болелам. Сегодня еще чуть чуть эйфории, когда бомжи сольют, а завтра, снова в бой)
    не дождетесь)
    drug01
    сегодня в 15:35
    А как ее избежать?
    juchok
    сегодня в 15:25
    Амкар дома не соперник!
    RDeanW ответил stavr74
    сегодня в 15:24
    stavr74:
    эйфория была у цска , после победы над краснодаром вчера вся страна это видела
    кони в краснодаре на пике формы были, лучшую игру сезона выдали - целых 2 удара в створ!) а как эмоции ушли, так и вернулся старый добрый уровень коней - гордый 0 в графе попаданий по воротам))
    AntiherQ1488
    сегодня в 15:17
    Оставьте это нам, болелам. Сегодня еще чуть чуть эйфории, когда бомжи сольют, а завтра, снова в бой)
    Académica de Coimbra
    сегодня в 15:16
    Сима, давай завязывай на сегодня, а то докатился уже до пожелания удач коням, позор просто.
    stavr74
    сегодня в 15:15
    эйфория была у цска , после победы над краснодаром
    вчера вся страна это видела
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    сегодня в 15:13
    АМКАР ЭТО НЕ КАКАЯ-ТО ГАЛИМАЯ СЕВИЛЬЯ, ДОЛЖЕН БРАТЬ ОЧКИ У МЯСНЫХ !
    FROBI
    сегодня в 15:13
    Оставьте кусочек эйфории Амкару )
    старина
    сегодня в 15:11
    Ее и нет.Севилью забыли,еще куча игр и в ЛЧ и в Кубке России и в чемпе
    Блоссия
    сегодня в 15:10
    Надеюсь, что красно-белые это понимают.
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