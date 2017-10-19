Симонян: «„Спартаку“ нужно избежать эйфории»

Первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян считает, что «Спартаку» нужно избежать чувства эйфории после победы над «Севильей».

«Важно, чтобы в команде не было эйфории. Скоро встреча с „Амкаром“ в чемпионате России, и если вдруг „Спартак“ потерпит неудачу, то успех в матче с „Севильей“ быстро забудется. Футбол - коварная игра, в которой необходимо всегда быть серьезным и начеку».

«Матч с „Севильей“, безусловно, войдет в историю - о нем будут вспоминать и болельщики, и сами игроки. Но ее нужно отложить в памяти, впереди матчи внутреннего чемпионата».



Ранее Никита Симонян пожелал ЦСКА выйти из группы в Лиге чемпионов.

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