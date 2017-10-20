«Лестер» опередил «Реал» по доходам в ЛЧ-2016/17

Пресс-служба УЕФА опубликовала отчет о доходах всех участников Лиги чемпионов-2016/17. Больше всех заработал «Ювентус» (110,4 млн евро).

Интересно, что вторым по прибыльности стал «Лестер», обогнавший чемпиона турнира «Реал», «Наполи», «Арсенал» и все остальные клубы. «Ростов» заработал 20,4 млн евро, а московский ЦСКА — 17,8 млн евро.

Выплаты клубам #ЛЧ-2016/17 (млн 💶)



Ювентус 110,4

Лестер 81,6

Реал 81,0

Наполи 66,0

Арсенал 64,5

...

Ростов 20,4

Динамо К 18,6

ЦСКА 17,8 pic.twitter.com/3esaZwzgEQ — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 20 октября 2017 г.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте