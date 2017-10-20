«Лестер» опередил «Реал» по доходам в ЛЧ-2016/17

Пресс-служба УЕФА опубликовала отчет о доходах всех участников Лиги чемпионов-2016/17. Больше всех заработал «Ювентус» (110,4 млн евро).
Интересно, что вторым по прибыльности стал «Лестер», обогнавший чемпиона турнира «Реал», «Наполи», «Арсенал» и все остальные клубы. «Ростов» заработал 20,4 млн евро, а московский ЦСКА — 17,8 млн евро.
Выплаты клубам #ЛЧ-2016/17 (млн 💶)— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 20 октября 2017 г.
Ювентус 110,4
Лестер 81,6
Реал 81,0
Наполи 66,0
Арсенал 64,5
...
Ростов 20,4
Динамо К 18,6
ЦСКА 17,8 pic.twitter.com/3esaZwzgEQ
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соккер - грамматей
соккер - грамматей
ОНИ В 1/4 ПРОШЛИ
ОНИ В 1/4 ПРОШЛИ
А ЦСКА, видимо, отдал все деньги на погашение кредитов за стадион.
А ЦСКА, видимо, отдал все деньги на погашение кредитов за стадион.