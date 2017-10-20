Ригони занял второе место в голосовании за лучшего игрока недели в ЛЕ

Нападающий бухарестского «Стяуа» Гарлем-Эдди Гноэре признан лучшим игроком недели в Лиге Европы. Отметившийся хет-триком в матче с «Русенборгом» нападающий «Зенита» Эмилиано Ригони занял лишь второе место.
Футболистом недели в Лиге чемпионов стал вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах.
Болельщики признали Лучшим игроком недели в #ЛигаЕвропы нападающего «Стяуа» Арлема Ньоэре 👏👏👏 pic.twitter.com/RTVcf4RYQc— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 20 октября 2017 г.
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