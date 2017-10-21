Идову: «Промес простил „Амкар“ в первом тайме, но и мы простили „Спартак“ во втором»

Защитник «Амкара» Брайн Идову прокомментировал нулевую ничью со «Спартаком» в матче 14-го тура РФПЛ:

«Любой команде лиги тяжело вскрыть нашу налаженную и крепкую оборону. Где-то даже немного обидно, что мы сыграли вничью со „Спартаком“, так как у нас были хорошие моменты для взятия ворот. Пенальти, который не назначил судья, тоже мог нам помочь. Конечно, Квинси Промес простил нас в первом тайме, но и мы простили „Спартак“ во второй половине игры.

После неудачного старта в нынешнем чемпионате мы играем против любого соперника без боязни. Для нас сейчас главное - это набирать очки в каждой игре. В матче против „Спартака“ у меня, например, был неплохой момент, но забить, к сожалению, не получилось. Будем работать над реализацией и биться за очки в каждой игре».

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