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16:30 Матч завершен Айнтрахт Ф 2:2 Боруссия Д
19:30 Матч завершен Гамбург 0:1 Бавария
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Таски: «„Амкар“ не хотел играть в футбол»

сегодня, 22:52
СпартакСпартак0 : 0АмкарАмкарМатч завершен

Защитник «Спартака» Сердар Таски считает, что «Амкар» показал антифутбол в матче 14-го тура РФПЛ против «красно-белых». Встреча, напомним, завершилась вничью - 0:0.

«Мы знали, что „Амкар“ играет глубоко в обороне, и матч с нами не стал исключением. Нам было очень тяжело забить. В первом тайме у нас было два-три момента, чтобы отличится. И во втором тайме наши игроки старались-старались, но не получилось.

Как могу объяснить то, что забили „Севилье“ пять мячей, а „Амкару“ не смогли? „Севилья“ в отличие от „Амкара“ играла в футбол и смогла нам забить. В этом случае проще найти свободные зоны для атаки. А пермяки не хотели играть в футбол и забивать, их интересовала лишь оборона.

Был ли пенальти? Я не знаю. Судья после нам сказал, что был оффсайд. Лично я не видел, был пенальти или нет. Это футбол – ты стараешься весь матч, а потом в твои ворота ставят пенальти и забивают. Если бы нам удалось забить в первом тайме, все было бы гораздо проще».

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Все комментарии
FROBI
сегодня в 22:58
Инопланетяне чо ли как-то массово воздействовали на зрение? Каррера не видел, Таски не видел, у судьи галлюцинации... Ну точно влияние потусторонних миров )))
или волшебных бумажных знаков?
Napoleon Bonapart
сегодня в 22:55
Они просто не умеют по другому....
mc_borrow
сегодня в 22:54
Так и есть, хотя многочисленные ненавистники пишут другое.
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