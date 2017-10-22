Швайнштайгер: «Я открыт любым предложениям»

Полузащитник «Чикаго Файр» Бастиан Швайнштайгер пока не знает, где будет играть в следующем сезоне:

«Я заключал контракт сроком на один год, потому что сперва хотел посмотреть, как у меня здесь пойдет.

На данный момент положение дел таково: я связан с клубом контрактом, но других предложений у меня нет. Сам я открыт любым предложениям. Посмотрим, как все сложится».

Стоит отметить, что в контракте немца с американским клубом предусмотрена опция продления сотрудничества еще на один сезон.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте