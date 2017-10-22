Сарри: «Можно сказать, что „Наполи“ потерял два очка»

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри прокомментировал безголевую ничью в центральном матче 9-го тура Серии А между «партенопейцами» и «Интером»:

«Ханданович - потрясающий голкипер, на данный момент он один из лучших вратарей Европы, поэтому в его блестящем выступлении в сегодняшнем матче нет ничего необычного.

Мы провели отличный первый тайм, если говорить о прессинге и отборах мяча. После мы внесли некоторые корректировки в игру, чтобы продолжать наращивать давление. Мы владели территориальным преимуществом против очень сильного соперника, потому, думаю, мы сыграли хорошо.

Порой игроки совершали ошибки, когда хотели забить сами вместо того, чтобы отдать пас открытому партнеру. Нам не хватало привычной четкости в действиях.

Если отталкиваться от статистических данных, таких как удары в створ, территориальное преимущество, то можно сказать, что мы потеряли два очка. Но если мы и дальше будем играть так, как сегодня, то лишь немногие команды сумеют разжиться очками в матчах с нами».

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