Лебедев: «Семин и его умение сплотить коллектив - главный плюс „Локомотива“»

Член исполкома РФС Игорь Лебедев прокомментировал ситуацию с лидерством «Локомотива» в РФПЛ.

«У „Локомотива“ впереди очень важные три матча – с „Зенитом“, „Шерифом“ и ЦСКА. Это будет проверка амбиций на золотые медали. Во многом определяющим станет матч в Санкт-Петербурге. Команда Манчини амбициозна, да и в Питере всегда непросто играть. Хочется победы от „Локо“, который всегда собирается на такие матчи. „Спартак“ на „Открытие Арене“ обыгран, как и ЦСКА на „ВЭБ Арене“. Команда Юрия Сёмина хорошо показывает себя в этом сезоне на выезде, поэтому надеюсь, что и против „Зенита“ „Локомотив“ покажет всё, на что способен.

Тренерское мастерство Юрия Сёмина привело к тому, что „Локомотив“ вновь возглавляет турнирную таблицу. Он доказал, что из ничего может сделать конфетку. У „Локомотива“ не такая большая „скамейка“, как у „Зенита“. Нет ярких звёзд, которые в одиночку способны решить исход матча, нет огромного финансирования, и есть проблемы с финансовым фэйр-плей. Но главный плюс „Локо“ — Сёмин и его умение сплотить коллектив. При отсутствии ярких звёзд „Локо“ выступает как единое целое».



Ранее бывший президент «Локомотива» Николай Наумов также прокомментировал ситуацию вокруг нынешнего положения столичного клуба в турнирной таблице.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте