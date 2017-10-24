Сычёв: «Лидерство „Локомотива“ для меня не сюрприз»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычёв поделился мнением о лидерстве московской команды в турнирной таблице чемпионата России. Напомним, что в минувшем туре РФПЛ «Локомотив» одержал победу над «Краснодаром» (2:0).

«Лидерство „Локомотива“ не стало сюрпризом. Клуб работает как единый механизм, все нацелены на результат, команду тренирует такой опытный тренер, как Сёмин, и отсюда первое место. Весь клуб работает в едином направлении, у команды сейчас хорошая посещаемость, и я мечтаю о том, чтобы стадион заполнялся на 100 процентов», - сказал Сычев.

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