Каррера: «Вместо того, чтобы попросить замену, Ещенко играл и ухудшил ситуацию»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о травме защитника Андрея Ещенко.

«У Ещенко появилась проблема в игре с „Амкаром“ спустя 10 минут. Вместо того, чтобы попросить замену — он играл до конца тайма, ухудшив свою ситуацию. На этой неделе он отдыхает, постараемся восстановить его до „Севильи“. Посмотрим, получится ли», - сказал Каррера.

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