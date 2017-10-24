Массимо Каррера: «Мы всегда играем на победу. В матче с Нальчиком будет лучший состав»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от предстоящего матча с нальчикским «Спартаком» в Кубке России.

«Мы всегда играем на победу. И на поле будет лучший состав. Матч с Нальчиком очень важен для нас. С „Амкаром“ тоже был важный матч. И ошибаются те, кто говорит, что мы играли без эмоций. Просто „Амкар“ показал себя хорошей командой, которая здорово сделала свое дело: не пропустила, а могла и забить. При этом я не могу жаловаться на своих ребят, они сделали все, что могли», - сказал Каррера.

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