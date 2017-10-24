Григорян: «Вернусь в Премьер-Лигу благодаря результатам, а не словам»

Главный тренер московского «Арарата» Александр Григорян не отказывается от данных ранее слов о том, что он еще возглавит один из клубов РФПЛ в будущем:

«Были ли у меня варианты вернуться в РФПЛ за время работы в „Арарате“? Это сложный вопрос. Так получилось, что, работая в Премьер-Лиге, я ушел от самого себя реального, ибо мои флэш-интервью создали образ эпатажного тренера. Конечно, нужно было быстро научиться говорить „нет“ журналистам и сосредоточиться только на футболе. Но я докажу, что я другой, и вернусь в Премьер-Лигу благодаря результатам, а не словам».

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