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Григорян: «Вернусь в Премьер-Лигу благодаря результатам, а не словам»

сегодня, 19:18

Главный тренер московского «Арарата» Александр Григорян не отказывается от данных ранее слов о том, что он еще возглавит один из клубов РФПЛ в будущем:

«Были ли у меня варианты вернуться в РФПЛ за время работы в „Арарате“? Это сложный вопрос. Так получилось, что, работая в Премьер-Лиге, я ушел от самого себя реального, ибо мои флэш-интервью создали образ эпатажного тренера. Конечно, нужно было быстро научиться говорить „нет“ журналистам и сосредоточиться только на футболе. Но я докажу, что я другой, и вернусь в Премьер-Лигу благодаря результатам, а не словам».

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Все комментарии
ARMENIAN
сегодня в 20:11
вот и на этот раз он сказал "нет" журналистам...
Остапчук 67
сегодня в 19:57
Возвращайся лучше в женский футбол, он прогрессирует.
Одно слово румын
сегодня в 19:20
Благодаря жестам, а не словам
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