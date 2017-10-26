Монтелла: «Надеюсь, „Ювентус“ нас немного недооценит»

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла прокомментировал победу над «Кьево» (4:1) в гостевом матче 10-го тура Серии А и поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Ювентусом» 28 октября:

«Эта победа придала „Милану“ веры и силы. Мы уже увидели существенные улучшения в качестве нашего футбола в последних играх, и я очень доволен сегодняшним выступлением.

Я уже с нетерпением ожидаю субботнюю игру с „Ювентусом“, и у нас нет времени, чтобы отпраздновать успех, даже если мы и хотели бы насладиться этим моментом. Мы ищем искру, я хочу её увидеть и надеюсь, что в субботу „Юве“ нас слегка недооценит».

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