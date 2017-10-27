Джорджевич: «Витиньо и Головин могут повляить на исход встречи с „Арсеналом“»

Нападающий тульского «Арсенала» Лука Джорджевич поделился ожиданиями от игры с ЦСКА в 15-м туре чемпионата России:

«Ошибки Васина? От ошибок никто не застрахован. Но в целом, готов повторить: в ЦСКА собраны сильные защитники, которые порой за счёт огромного опыта способны справляться с нападением соперников. В эту команду просто так никого не возьмут. „Арсеналу“, в свою очередь, нужно сыграть в быстрый футбол.

ЦСКА сейчас не так хорош в атаке? Да, нынче „армейцы“ действительно забивают не так уж много. Но ни в коем случае нельзя считать, что ЦСКА стал слабее. Во встрече с „Зенитом“ он показал, как может играть в обороне. Но в атаке у красно-синих есть очень опасные футболисты. Если мы предоставим им свободу впереди, у нас будут проблемы...

Кого нужно опасаться? Витиньо сейчас в хорошей форме. Ещё выделю Головина. Эти двое могут решить эпизод и повлиять на исход нашей встречи. С ними нужно сыграть очень внимательно».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте