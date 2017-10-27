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Зидан: «Уверен, нам обеспечат безопасность в матче с „Жироной“»

сегодня, 03:50
ЖиронаЖирона-:-РеалРеал29.10.2017 в 17:15 Не начался

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после победы над «Фуэнлабрадой» (2:0) в первом матче 1/16 финала Кубка Испании рассказал о подготовке к выездной встрече 10-го тура Примеры с «Жироной». Напомним, ранее стало известно, что «Реал» будет передвигаться по каталонской Жироне на автобусе без символики клуба.

«Мы не беспокоимся об этом. Ничто не помешает нашей поездке. Меры безопасности на матче будут такими же, как обычно. Мы будем играть, как обычно, и не думаем ни о чём другом.

Я не собираюсь делать какие-то заявления. Мы будем думать о нашей игре, мы хотим сыграть в футбол и показать хорошее шоу. Уверен, нам обеспечат безопасность, и ничего не случится».

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Borusik1975
сегодня в 03:59
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