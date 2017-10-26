Аллегри: «Если так же будем играть и с „Миланом“, то нас ждёт только поражение»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, несмотря на разгромную победу над СПАЛом (4:1) в 10-м туре Серии A, остался недоволен игрой своих подопечных:

«Если таким же образом мы будем играть на „Сан-Сиро“ и покажем этот же футбол с „Миланом“, то обязательно проиграем.

Во втором тайме мы сильно рисковали, Палоски мог сравнять счёт, но, к счастью, он оказался в офсайде. Нам необходимо сбалансировать свою игру. Либо мы это сделаем, либо нам будет тяжело выиграть Скудетто. Когда мы сделали счёт 2:0, то начали одну за другой допускать ошибки и СПАЛ взял мяч под свой контроль. Если бы счёт стал 2:2, произойти могло всё, что угодно. Против больших команд такую игру допустить нельзя.

Надеюсь, мне в последний раз пришлось в гневе бросать свой пиджак на землю, потому что я уже слишком стар для этого...»

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