Зидан: «„Фуэнлабрада“ занимает второе место в своей лиге. Это хорошая команда»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу над командой из третьего по силе дивизиона Испании «Фуэнлабрадой» (2:0) в первом матче 1/16 финала Кубка страны:

«Мы сохранили ворота в неприкосновенности. Мы были терпеливы, и голы пришли. Все игроки выступили хорошо, и мы все удовлетворены. „Фуэнлабрада“ занимает второе место в своей лиге. Это хорошая команда. Первый тайм завершился со счётом 0:0, а это значит, что они сыграли здорово и заставили нас активно искать возможности прорвать оборону.

Вальехо не может быть доволен, но он играл рассудительно. Красная карточка есть красная карточка, но итоговый результат не пострадал».

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