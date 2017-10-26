Слуцкий: «В „Халл Сити“ есть конкуренция за место в основном составе»

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий поделился мыслями накануне матча с «Ноттингем Форест».



«У нас действительно сейчас есть конкуренция на каждой позиции. Положительная сторона монеты заключается в том, что конкуренция за место в составе - это действительно хорошо для ротации, а отрицательная сторона состоит в том, что нужно принимать сложные решения по выбору состава. Однако принимать такие решения лучше, чем оставаться без выбора. На каждой тренировке есть серьёзная конкуренция, потому что игроки знают, что путь в основной состав - это наличие хорошей игровой формы».



Ранее сообщалось, что «Халл Сити» одержал первую гостевую победу в официальных матчах за 427 дней.

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