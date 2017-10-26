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Слуцкий: «В „Халл Сити“ есть конкуренция за место в основном составе»

сегодня, 15:24
Халл СитиХалл Сити-:-Ноттингем ФорестНоттингем Форест28.10.2017 в 19:30 Не начался

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий поделился мыслями накануне матча с «Ноттингем Форест».

«У нас действительно сейчас есть конкуренция на каждой позиции. Положительная сторона монеты заключается в том, что конкуренция за место в составе - это действительно хорошо для ротации, а отрицательная сторона состоит в том, что нужно принимать сложные решения по выбору состава. Однако принимать такие решения лучше, чем оставаться без выбора. На каждой тренировке есть серьёзная конкуренция, потому что игроки знают, что путь в основной состав - это наличие хорошей игровой формы».

Ранее сообщалось, что «Халл Сити» одержал первую гостевую победу в официальных матчах за 427 дней.

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Все комментарии
Санчо Панса
сегодня в 16:30
И в ЦСКА она тоже была, когда армейский клуб дважды подряд выигрывал российское чемпионство при Слуцком! Если у тебя есть футболисты, которые реально могут усилить игру со скамейки запасных, то это классно. А еще лучше когда есть из кого выбирать) Удачи Леониду Викторовичу в Англии!
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 16:18
Конкуренция есть, а как у него с ротацией? Также, как в цска и в сборной? Одни и те же личика?
Don trambon
сегодня в 16:05
Вон лацио своих плохих болельщиков отправляют на экскурсию в Освенцим. Нужно перенять этот опыт и спартаковских с одним их известным другом в зоопарк отправить на экскурсию, что бы вспомнили от куда их взяли и куда вернут в случае плохого поведения.
ermak6448
сегодня в 16:04
Открытие что ли. Везде в клубах такое существует космонавт Лёня пельмэн...
Некошерная свинья
сегодня в 15:40
Недолго осталось первертуцкеру.
FILL3286 ответил AntiherQ1488
сегодня в 15:38
AntiherQ1488:
из английского пердива, в родной, домашний. Коняги его там будут ждать с нетерпением)
Скажут вернулся лучший тренер России всех времен!
Остапчук 67
сегодня в 15:38
Вот только тебя и не хватало.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 15:37
ЛЁНЯ, ХОРОШ ЕРУНДОЙ СТРАДАТЬ ХВАТАЙ МУСУ И В ВАТУТИНКИ
НАДО К БАЗЕЛЮ ГОТОВИТЬСЯ А ТО ПОЗОРА НЕ МИНОВАТЬ
КЭТиК
сегодня в 15:37
Пора бы уже начать подъем в верхнюю часть таблицы.
ФорвардЪ
сегодня в 15:34
Удачных игр!
Foresters
сегодня в 15:34
Конкуренция есть, в каждом клубе Леня.
AntiherQ1488 ответил FILL3286
сегодня в 15:31
FILL3286:
Леня скоро домой,в конюшню!
из английского пердива, в родной, домашний. Коняги его там будут ждать с нетерпением)
FILL3286
сегодня в 15:26
Леня скоро домой,в конюшню!
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