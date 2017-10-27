Вагнер: «Игра с „Ливерпулем“ будет особенной, ведь Клопп – мой лучший друг»

Главный тренер «Хаддерсфилда» Дэвид Вагнер поделился ожиданиями от предстоящего матча 10-го тура АПЛ против «Ливерпуля», который возглавляет Юрген Клопп – бывший одноклубник Вагнера по «Майнцу»:

«Это будет особенная игра, потому что Юрген – мой лучший друг. Но самая главная особенность заключается в том, что „Хаддерсфилд“ играет против „Ливерпуля“ в Премьер-Лиге.

Думал ли я, что моя команда будет играть в АПЛ через два года после моего прибытия сюда? По крайней мере, это случилось на 10 лет раньше, чем я мог мечтать.

Чего ожидать от „Ливерпуля“? Впервые моя очень хорошая команда аналитиков подошла ко мне, а я сказал им: „Можете ничего не говорить, я всё знаю“.

Это облегчает нам игру, потому что не нужно вкладывать слишком много сил и времени в анализ соперника, я знаю всё, что мне нужно знать о них».

Напомним, в предыдущем туре «Хаддерсфилд» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» (2:1), а «Ливерпуль» крупно уступил «Тоттенхэму» (1:4).

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