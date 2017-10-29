Г. Невилл: «Марсьяль хочет в основу? Пусть показывает яркую игру каждую неделю!»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль принес победу своей команде над «Тоттенхэмом», но после матча пожаловался на то, что его в очередной раз не включили в основной состав. Бывший футболист манкунианцев Гарри Невилл поделился мнением о французе:

«Марсьяль реанимирует карьеру в „Манчестер Юнайтед“. Игроки с подобным талантом способны рвать эту лигу на части. Но что-то у него пошло не так, и Антони потерял место в сборной Франции.

Моуриньо и французский тренер немного его приостановили. Всегда остается чувство, что Марсьяль играет на 85 % от его возможностей. Если бы он добавил оставшиеся 15, то смог бы покорить футбольный мир. Он обладает всеми необходимыми качествами: самообладанием при взятии ворот, мастерством, скоростью, силой, но чего-то ему не хватает.

К лучшим игрокам мира это „но“ не относится. У Луиса Суареса, Криштиану Роналду и Лионеля Месси нету „но“. Марсьяль стоит 50 млн фунтов и должен развиваться. Он забивает в больших матчах и очень их любит. Но, бога ради, пусть показывает такую игру каждую неделю! Если бы он на самом деле хотел и стремился быть лучшим, то смог бы забивать 20 голов в 20 встречах».

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