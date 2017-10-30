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Ари: «Фарфан точно лучше Дзюбы, так как тот не очень много играет»

сегодня, 15:06

Нападающий «Локомотива» Ари сравнил Джефферсона Фарфана с форвардами «Зенита» Артемом Дзюбой и Александром Кокориным.

«Фарфан точно лучше Дзюбы, так как тот не очень много играет. А вот лучше ли Кокорина… Прямо сейчас нападающий „Зенита“ чуть-чуть впереди, потому что забил больше мячей. Но Фарфан в последнее время сильно прибавил и помог добыть победы в нескольких важных матчах.

Что будет, когда заиграет дуэт Фарфан и Ари? В последнее время „Локомотив“ заиграл немного по-другому, создает больше голевых моментов. Раньше мы играли ближе к своим воротам. И мне, например, приходилось очень много бороться, чтобы создать хоть какой-то момент. Если продолжим показывать такой же футбол, как с „Зенитом“, для нападающих это очень хорошо».

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Все комментарии
eaguar
сегодня в 15:53
еще только первый круг кончился , увидим что дальше будет
Так Себе Аналитик
сегодня в 15:48
Бредовое сравнение. Дзюбу изначально брали под подачи Халка, и так понятно, что как боевая единица Артем - игрок уровня ФНЛ, но, если хорошо рассчитать отскок...

А уж сравнивать Артема с форвардом, поигравшим на приличном уровне в Бундеслиге - это зашквар. Это как сравнить Нурмагомедова, который набил стату на ноунеймах, с МакГрегором.
Дмитрий Аександров
сегодня в 15:36
Кокорин, похоже, начинает сдуваться.
sir-5
сегодня в 15:35
Кто такие идиотские вопросы задаёт???
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 15:29
ДЗЮБА БЕЛЫЙ, ФАРФАН ДОЛЖЕН ЕМУ ПОДЧИНЯТЬСЯ !
Шуnя771
сегодня в 15:21
Фарфан лучше Дзюбы по другой причине, он не ищет Титулы, а зарабатывает их!
Гус Пойет
сегодня в 15:17
Фарфана и дзюбана если что и роднит то только рифма
Полевой Командир
сегодня в 15:16
ЛЮБОЙ!!!! нап, любой команды "вышки", лучше Дзюбы.
Морозовский
сегодня в 15:10
Неуместное сравнение.
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