Ари: «Фарфан точно лучше Дзюбы, так как тот не очень много играет»

Нападающий «Локомотива» Ари сравнил Джефферсона Фарфана с форвардами «Зенита» Артемом Дзюбой и Александром Кокориным.

«Фарфан точно лучше Дзюбы, так как тот не очень много играет. А вот лучше ли Кокорина… Прямо сейчас нападающий „Зенита“ чуть-чуть впереди, потому что забил больше мячей. Но Фарфан в последнее время сильно прибавил и помог добыть победы в нескольких важных матчах.

Что будет, когда заиграет дуэт Фарфан и Ари? В последнее время „Локомотив“ заиграл немного по-другому, создает больше голевых моментов. Раньше мы играли ближе к своим воротам. И мне, например, приходилось очень много бороться, чтобы создать хоть какой-то момент. Если продолжим показывать такой же футбол, как с „Зенитом“, для нападающих это очень хорошо».

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