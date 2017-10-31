Тиффози «Ромы» напали на болельщиков «Челси» в Риме

Как сообщает итальянская пресса, фанаты «Ромы» напали на болельщиков «Челси» в Риме. Римские тиффози атаковали бар в котором отдыхали приезжие болельщики лондонского клуба накануне матча Лиги чемпионов, после чего начали орудовать палками и дубинками. В результате атаки некоторые фанаты «Челси» получили ушибы, но никто серьёзно не пострадал. Прибывшая на место полиция позже задержала двоих членов фанатского движения «Ромы».



Напомним, что на матче «Рома» - «Челси» ожидается около 50 тысяч болельщиков.

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