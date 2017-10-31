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Англия. Чемпионшип 2017/2018, 15 тур
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На матче «Рома» - «Челси» ожидается 50 тыс. болельщиков1

Тиффози «Ромы» напали на болельщиков «Челси» в Риме

сегодня, 16:03
РомаРома-:-ЧелсиЧелси22:45 Не начался

Как сообщает итальянская пресса, фанаты «Ромы» напали на болельщиков «Челси» в Риме. Римские тиффози атаковали бар в котором отдыхали приезжие болельщики лондонского клуба накануне матча Лиги чемпионов, после чего начали орудовать палками и дубинками. В результате атаки некоторые фанаты «Челси» получили ушибы, но никто серьёзно не пострадал. Прибывшая на место полиция позже задержала двоих членов фанатского движения «Ромы».

Напомним, что на матче «Рома» - «Челси» ожидается около 50 тысяч болельщиков.

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dzvinka
сегодня в 16:24
для затравочки))
Klose_Miro
сегодня в 16:20
Почему Ирридучибилли Римские, не дали по щам Ромашкам!
Фанатские группировки Лацио и Челси являются дуржественными, нужно было разогнать эту дикую стаю.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 16:08
ВСТРЕТИЛИ ТУМАКАМИ )))
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