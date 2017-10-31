Де Хеа дал совет голкиперу «Бенфики» Свилару

18-летний голкипер «Бенфики» Миле Свилар дебютировал в Лиге чемпионов в матче с «Манчестер Юнайтед». До 64-й минуты счет был равным, но затем Свилар допустил грубую ошибку, пропустив мяч мимо рук после удара Маркуса Рэшфорда. Перед ответным поединком команд вратарь манкунианцев Давид Де Хеа дал совет своему юному коллеге по амплуа:

«Да, я сожалею, что ему пришлось с этим столкнуться. Но такова жизнь голкипера.

Иногда тебе бывает тяжело, особенно когда ты молод и допускаешь серьезную ошибку. И все же приходится их принимать и извлекать уроки. Он еще просто мальчишка, только начинает карьеру, и я уверен, что всё у него будет хорошо.

Самое важное после допущенной ошибки — как можно быстрее о ней забыть и двигаться дальше. В конечном итоге, ты привыкнешь к ошибкам и научишься с ними справляться».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте