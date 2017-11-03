«Герта» взяла реванш у «Зари»

В матче 4-го тура Лиги Европы «Герта» дома обыграла «Зарю».
Берлин, стадион «Олимпийский»
«Герта» (Германия) – «Заря» (Украина) – 2:0 (1:0)
Голы: Зельке 16, Зельке 73.
«Герта»: Крафт, Пекарик, Штарк, Миттельштедт, Торунарига, Штокер, Эссвайн (Дардаи 80), Дуда (Шельбред 74), Майер, Калу (Харагути 58), Зельке.
Главный тренер: Паль Дардаи.
«Заря»: Лунин, Опанасенко, Сваток, Сухоцкий, Караваев (Леонидас 74), Гречишкин, Андриевский, Харатин, Иури, Силас (Гордиенко 56), Лунев (Громов 60).
Главный тренер: Юрий Вернидуб.
Предупреждения: Караваев 69, Сухоцкий 79.
Судья: Битон (Шотландия).
В другом матче «Зенит» сыграл вничью с «Русенборгом».
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