«Реал Сосьедад» разгромил «Вардар»

В матче 4-го тура Лиги Европы «Реал Сосьедад» обыграл «Вардар».
Сан-Себастьян, стадион «Аноэта»
«Реал Сосьедад» (Испания) – «Вардар» (Македония) – 3:0 (1:0)
Голы: Хуанми 31, Де ла Белья 69, Баутиста 81.
«Реал Сосьедад»: Рульи, Навас, де ла Белья, Мартинес, Горосабель, Каналес, Сурутуса (Ильярраменди 46), Субельдия, Хуанми, Виллиан Жозе (Баутиста 62), Ойярсабаль (Янузай 70).
Главный тренер: Эусебио Сакристан.
«Вардар»: Гачевски, Грнчаров, Амбарцумян, Глишич (Велкоски 64), Новак, Джигаури, Николов, Барсегян (Блажевски 75), Жуан Фелипе, Маркович (Муслиу 64), Италу.
Главный тренер: Эдомир Яневски.
Предупреждения: Амбарцумян 42, Новак 82.
Судья: Шергенхофер (Австрия).
В другом матче «Зенит» сыграл вничью с «Русенборгом».
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