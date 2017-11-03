«Кёльн» добился волевой победы над БАТЭ, команды забили на двоих 7 мячей

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Кельн» одолел БАТЭ.
Кельн, стадион «Рейн Энерги»
«Кельн» – БАТЭ – 5:2 (1:2)
Голы: Цоллер 16, Осако 54, Гуйрасси 63, Осако 82, Йойич 90 - Милунович 31, Сигневич 33.
«Кельн»: Хорн, Хайнц, Марох, Соренсен, Клеменс (Осако 46), Рауш, Озкан, Леманн, Биттенкурт, Цоллер (Ольковски 83), Гуйрасси (Йойич 69).
Главный тренер: Петер Штегер.
БАТЭ: Щербицкий, Милунович, Гайдучик, Поляков, Володько (Родионов 70), Риос, Иванич, Драгун, Стасевич, Сигневич, Гордейчук (Володько 60).
Главный тренер: Александр Ермакович.
Предупреждения: Гайдучик 45, Милунович 53, Сигневич 59, Стасевич 61, Соренсен 79, Марох 84.
Судья: Александр Ставрев.
В матче команд в 3-м туре турнира победили белорусы.
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