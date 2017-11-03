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Россия по итогам еврокубковой недели выступила хуже Португалии и Франции

сегодня, 01:26

По итогам еврокубковой недели португальские и французские клубы принесли больше баллов в копилки своих ассоциаций, чем команды из России.

ЦСКА в Лиге чемпионов обыграл «Базель» (2:1), «Спартак» уступил «Севилье» (1:2). В Лиге Европы «Локомотив» проиграл «Шерифу» (1:2), а «Зенит» вырвал ничью у «Русенборга» (1:1). В сумме команды принесли своей ассоциации 0.600 балла.

«Бенфика» в ЛЧ проиграла «Манчестер Юнайтед» (0:2), «Спортинг» сыграл вничью с «Ювентусом» (1:1), «Порту» переиграл «РБ Лейпциг» (3:1). «Брага» поделила очки с «Лудогорцем» в Лиге Европы (1:1), а «Витория» победила «Марсель» (1:0). ПСЖ разгромил «Андерлехт» в Лиге чемпионов (5:0), «Монако» сыграл вничью с «Бешикташем» (1:1). В ЛЕ «Лион» уверенно обыграл «Эвертон» (3:0), а «Ницца» проиграла «Лацио» (0:1). Таким образом, в активе французской ассоциации стало на 0,833 балла больше. Португальские клубы принесли в копилку страны 1.000 балл.

Рейтинг УЕФА

1. Испания
2. Англия
3. Италия
4. Германия
5. Франция - 51.081
6. Россия - 47.982
7. Португалия - 43.248

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Все комментарии
Kuprin
сегодня в 01:48
Паровозик тормозит
Zenit0077
сегодня в 01:45
Локо поучаствовал у этом!
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