Кришито: «Считаю, что в итоге мы должны выиграть чемпионат России»

Капитан «Зенита» Доменико Кришито подвёл итоги матча группового этапа Лиги Европы с «Русенборгом» (1:1), а также выразил мнение, что сине-бело-голубые смогут взять золотые медали РФПЛ:

«После серии ничьих и поражений каждый матч очень сложный. Мы создали очень много моментов, старались не давать сопернику делать то же самое у наших ворот. После пропущенного мяча немного упали духом, но в итоге справились и сравняли счёт.

Ситуация в команде хорошая. Все должны учиться на поражениях, смотреть в одну сторону, стараться работать над собой. У нас очень хорошая команда. Я считаю, что в итоге мы должны выиграть чемпионат.

То, что во втором тайме не удалось поддавить соперника, скорее всего, можно объяснить только невезением. Мы уверенно владели мячом, создали много моментов, которые, к сожалению, не удавалось реализовать. Думаю, это пройдёт, так что скоро мы будем забивать и выигрывать.

После гола, забитого на последних секундах мысленно сказал себе: „Наконец-то!“. Надеюсь, сейчас мы снова будем побеждать».

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