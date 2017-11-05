Хонг-Мин Сон - лучший азиатский голеадор в истории Премьер-Лиги

Отметившись победным голом в матче 11-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас», нападающий «Тоттенхэма» Хонг-Мин Сон записал на свой счет 20-й мяч за время выступлений в английской Премьер-Лиге и стал лучшим бомбардиром первенства Англии среди азиатов.
До сегодняшнего дня южнокореец делил рекорд с экс-хавбеком «Манчестер Юнайтед» Джи Сун Паком, на счету которого было 19 голов в 154 поединках в АПЛ. Отметим, что Сону понадобилось 72 игры для того, чтобы забить свои 20 мячей.
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PS это конечно смешная фамилия Вджин Всунь Пах .............
PS это конечно смешная фамилия Вджин Всунь Пах .............