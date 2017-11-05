Хонг-Мин Сон - лучший азиатский голеадор в истории Премьер-Лиги

Отметившись победным голом в матче 11-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас», нападающий «Тоттенхэма» Хонг-Мин Сон записал на свой счет 20-й мяч за время выступлений в английской Премьер-Лиге и стал лучшим бомбардиром первенства Англии среди азиатов.

До сегодняшнего дня южнокореец делил рекорд с экс-хавбеком «Манчестер Юнайтед» Джи Сун Паком, на счету которого было 19 голов в 154 поединках в АПЛ. Отметим, что Сону понадобилось 72 игры для того, чтобы забить свои 20 мячей.

20 - Son Heung-Min is now the all-time highest Asian goalscorer in @premierleague history, with 20 goals. Breakthrough. pic.twitter.com/1pPKqeZPIU — OptaJoe (@OptaJoe) 5 ноября 2017 г.

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