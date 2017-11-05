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Акинфеев стал рекордсменом ЦСКА по числу игр за клуб в чемпионатах страны

вчера, 23:53
ЛокомотивЛокомотив2 : 2ЦСКАЦСКАМатч завершен

Матч 16-го тура РФПЛ против «Локомотива» стал для голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева 383-м за клуб.

Таким образом, 31-летний вратарь, выступающий за «армейцев» с 2003 года, стал рекордсменом клуба по количеству проведенных матчей в национальном чемпионате.

До Акинфеева достижение принадлежало нападающему Владимиру Федотову.

Отметим, что уверенная игра Акинфеева, который по ходу матча отбил пенальти, позволила его команде не проиграть «Локомотиву».

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Все комментарии
Николай Еремеев ответил Аба Гольштейн
сегодня в 01:13
Аба Гольштейн:
успокойся любезный) будут еще у него рекорды))))
Конечно . главное сам не лопни от его рекордов !
Аба Гольштейн
сегодня в 01:08
успокойся любезный) будут еще у него рекорды))))
Николай Еремеев ответил Аба Гольштейн
сегодня в 01:04
Аба Гольштейн:
гореее..горееее.. ладно ЦСКА...горееее сборной России...раз у нее такие вратари...видимо последнего позора надо дождаться...на ЧМ может наконец то вытурят дыркина Акинфея из сборной
    Аба Гольштейн
    сегодня в 00:59
    гореее..горееее.. ладно ЦСКА...горееее сборной России...раз у нее такие вратари...видимо последнего позора надо дождаться...на ЧМ может наконец то вытурят дыркина Акинфея из сборной
    Leha-ha50
    сегодня в 00:56
    Четыре сотни не за горами.
    Ждемс!!! Удачи Игорю, а главное без травм!!!
    Egorium
    сегодня в 00:53
    А что по этому поводу скажут хрюшата, у них своя статистика?
    Leha-ha50 ответил Женя Максимов
    сегодня в 00:49
    Женя Максимов:
    у Игоря отчество не Рекордович?
    А у тебя , похоже, Соседович ?!?
    Великолепный
    сегодня в 00:48
    Браво Игорек - молодец!!!
    Николай Еремеев ответил Jeck Denielse
    сегодня в 00:39
    Jeck Denielse:
    Без вопросов лучший кипер последних десяти лет....и наверно десяти следующих.... Повезло армейцам... Удачной,долгой карьеры и поменьше травм...
    Наш человек ,хотя и зенитовский !!!!!
    Jeck Denielse
    сегодня в 00:37
    Без вопросов лучший кипер последних десяти лет....и наверно десяти следующих....
    Повезло армейцам...
    Удачной,долгой карьеры и поменьше травм...
    Николай Еремеев ответил Женя Максимов
    сегодня в 00:32
    Женя Максимов:
    за Игоря и створ стреляю в упор
    До встречи ,дорогой !
    Женя Максимов
    сегодня в 00:27
    за Игоря и створ стреляю в упор
    Kerri
    сегодня в 00:25
    ПОЗДРАВЛЯЕМ!
    Miaf
    сегодня в 00:20
    Игорь человек- рекорд.
    Николай Еремеев ответил Женя Максимов
    сегодня в 00:11
    Женя Максимов:
    твоя нежность меня пленила с первых минут
      mat73
      сегодня в 00:07
      Рекордсмен, что тут скажешь! Больше рекордов, хороших и разных)))
      Женя Максимов ответил Николай Еремеев
      сегодня в 00:07
      Николай Еремеев:
      Тебя послать или сам пойдешь !
      твоя нежность меня пленила с первых минут
      Николай Еремеев ответил Женя Максимов
      сегодня в 00:06
      Женя Максимов:
      у Игоря отчество не Рекордович?
        t0s1k
        сегодня в 00:02
        Гошан лучший кипер в мире!!!!) отыграл бы сезончик в воротах Реала) посмотрел бы с удовольствием!) и там бы поставил точно какойнить рекорд! положительный конечно)
        Женя Максимов
        вчера в 23:59
        у Игоря отчество не Рекордович?
        Shpundya .
        вчера в 23:58
        Достоин уважения...
        Foxes
        вчера в 23:57
        Все и так знают, что Игорь рекордсмен.
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