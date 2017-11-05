Акинфеев стал рекордсменом ЦСКА по числу игр за клуб в чемпионатах страны

Матч 16-го тура РФПЛ против «Локомотива» стал для голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева 383-м за клуб.

Таким образом, 31-летний вратарь, выступающий за «армейцев» с 2003 года, стал рекордсменом клуба по количеству проведенных матчей в национальном чемпионате.

До Акинфеева достижение принадлежало нападающему Владимиру Федотову.

Отметим, что уверенная игра Акинфеева, который по ходу матча отбил пенальти, позволила его команде не проиграть «Локомотиву».

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