Акинфеев стал рекордсменом ЦСКА по числу игр за клуб в чемпионатах страны

Матч 16-го тура РФПЛ против «Локомотива» стал для голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева 383-м за клуб.
Таким образом, 31-летний вратарь, выступающий за «армейцев» с 2003 года, стал рекордсменом клуба по количеству проведенных матчей в национальном чемпионате.
До Акинфеева достижение принадлежало нападающему Владимиру Федотову.
Отметим, что уверенная игра Акинфеева, который по ходу матча отбил пенальти, позволила его команде не проиграть «Локомотиву».
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Ждемс!!! Удачи Игорю, а главное без травм!!!
Ждемс!!! Удачи Игорю, а главное без травм!!!
Повезло армейцам...
Удачной,долгой карьеры и поменьше травм...
Повезло армейцам...
Удачной,долгой карьеры и поменьше травм...